Статки Цукерберга вперше з 2020 року перевищили статки Маска

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5 квітня Марк Цукерберг випередив Ілона Маска і став третьою найбагатшою людиною в світі. Вперше з 2020 року ці позиції зайняли головні суперники мільярдери.

Про це пише Bloomberg.

Маск, який на початку березня займав перше місце в індексі мільярдерів Bloomberg, опустився на четверте після того, як Reuters повідомило, що Tesla Inc. скасувала плани щодо менш дорогого автомобіля, що призвело до падіння акцій.

Це сталося після новин на початку тижня про те, що поставки автомобілів Tesla впали за три місяці до березня, що стало їх першим падінням у порівнянні з минулим роком з перших днів пандемії Covid.

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Цього року статки Маска скоротилися на 48,4 мільярда доларів, тоді як Цукерберг додав до свого стану 58,9 мільярда доларів, оскільки Meta Platforms Inc. піднімається до нових максимумів.

Це перший випадок, коли Цукерберг увірвався до трійки лідерів рейтингу найбагатших людей Bloomberg з 16 листопада 2020 року, коли його статки становили 105,6 мільярда доларів, а статки Маска становили 102,1 мільярда доларів. Зараз капітал Маска становить 180,6 млрд дол; капітал Цукерберга становить 186,9 млрд дол.

"Зменшення розриву в багатстві між Маском і Цукербергом, який у листопаді 2021 року становив 215 мільярдів доларів, ілюструє, як колись гарячі акції електромобілів узурпували великі технології, особливо все, що стосується штучного інтелекту", – зауважує Bloomberg.

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Чистий капітал Маска може зазнати ще більшого удару після того, як суддя в Делавері скасував його платіжний пакет Tesla на 55 мільярдів доларів. Bloomberg Billionaires Index продовжує використовувати опціони з цього пакету зарплат, які є одними з найбільших активів Маска, у своїх розрахунках його багатства.

Бернар Арно, голова гіганта розкоші LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, і засновник Amazon.com Inc. Джефф Безос займають перші два місця в рейтингу Bloomberg зі статками 223,4 млрд доларів і 207,3 млрд доларів відповідно.

Нагадаємо:

Вартість акцій фонду Fidelity, що отримав частку в X у 2022 році, скоротилась на 5,7% у лютому. Загалом Fidelity втратив 73% вартості своїх акцій з 2022 року, що свідчить про ідентичні цифри падіння соцмережі.