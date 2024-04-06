Українським морським коридором вже експортували понад 36 мільйонів тонн вантажів

Фото: Мінінфраструктури

Українським морським коридором із серпня 2023 року експортували понад 36 мільйонів тонн вантажів.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

За словами віцепремʼєр-міністра – міністра розвитку громад територій та інфраструктури Олександра Кубракова, рекордні 195,7 тисячі тонн на судні CAPTAIN LEONIDAS під прапором Панами експортували з порту "Південний".

Це судно стало найбільшим судном серед усіх, які заходили в українські порти після початку повномасштабного вторгнення Росії. Довжина судна становить 300 м, ширина - 50 м, дедвейт - понад 203 тисячі тонн.

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"Станом на зараз понад 36 мільйонів тонн вантажів експортовані Українським морським коридором із серпня 2023 року. Це вище за показники "Зернової ініціативи" за рік існування. Українським коридором пройшли вже 1286 суден, які експортували 25 мільйонів тонн агропродукції до країн Азії, Африки та Європи. На підхід до портів Одеси, Чорноморська та Південного очікують 135 судна, які мають експортувати 4 мільйони тонн вантажів", – йдеться у повідомленні.

У міністерстві зауважили, що докладають багато зусиль для забезпечення стабільного руху експорту морськими транспортом і виходу на показники до 2022 року.

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Нагадаємо:

У січні Україна вийшла на довоєнні обсяги експорту морем завдяки функціонуванню українського морського коридору.