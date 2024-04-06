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На Харківщині знеструмлено 300 тисяч абонентів через мережеві обмеження – Міненерго

Субота, 6 квітня 2024, 10:48 - Анастасія Дячкіна

Минулої доби в Україні через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі протягом кількох годин застосовувалися графіки аварійних відключень світла у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях. Мережеві обмеження можливі і поточної доби. 

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики. 

6 квітня продовжують застосовуватися обмеження та діятимуть графіки погодинних відключень у Харківській області – наразі знеструмлено 300 тисяч абонентів.

Наразі дефіциту електроенергії в енергосистемі немає, енергосистема працює збалансовано, уточнили в Міненерго. 

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Водночас вранці 6 квітня, під час повітряної тривоги, короткостроково вимикалось обладнання однієї з високовольтних підстанцій на Київщині, а також повітряна лінія.

Минулої доби у Харківській області з технологічних причин вимикалися кілька високовольтних повітряних ліній, відключалося обладнання на високовольтній підстанції. Впродовж дня повітряні лінії, обладнання на підстанції були включені в роботу. 

"Однак, на жаль, поки на Харківщині діють обмеження – через значні пошкодження обладнання внаслідок масованих обстрілів ворогом", – наголосили у Міненерго. 

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Нагадаємо: 

Диспетчерський центр "Укренерго" був вимушений застосувати тимчасові заходи обмеження споживання 5 квітня з 18:45 до 22:00 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

енергетика електроенергія Міненергетики Харків
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