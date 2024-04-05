В Україні може з’явитись новий вид оренди житла 

В Україні можуть запровадити соціальну оренду житла для вирішення питання внутрішньо переміщених громадян та осіб, які потребують підтримки держави у вирішенні житлового питання.

Про це розповіла голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

В основі механізму закладена нижча за ринкову ставка оплати, а усі надходження орендних платежів спрямовуватимуть до револьверного фонду, з якого надалі будуватимуть нове житло.

"Принцип доступної, тобто соціальної, оренди базується на тому, що орендодавцем виступають громади. Громада, на балансі якої знаходитиметься відповідний житловий фонд, надаватиме його в оренду, платежі від якої направлятимуться в місцеві бюджети - револьверні фонди, в яких вони будуть накопичуватись для цільового використання. Це може бути або покращення того житлового фонду, який вже є на балансі, або ж для нових житлових об’єктів, які будуть використовуватись з такою ж ціллю", – розповіла очільниця партії.

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Механізми соціальної оренди досить популярні в країнах ЄС, однак Україні потрібно їх адаптовувати під себе та напрацювати правове підґрунтя для цього, додала Шуляк.

Нині в Україні у приватній власності перебуває 98% житлової нерухомості, тому доступний за ціною орендний житловий фонд не сформований. Саме тому держава, за словами Шуляк, чітко усвідомлює потребу переформатувати житлові фонди.

Необхідне для цього фінансування може бути отримане зокрема за рахунок арештованих активів РФ за кордоном. Йдеться передусім про арештовані в США активи російського олігарха Костянтина Малофєєва, але якщо говорити загалом, зазначила Шуляк, йдеться про десятки мільярдів доларів.

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Джерелом для наповнення житлового фонду для соціальної оренди також може стати майно, вилучене в громадян Росії і Білорусі, та колаборантів. Крім цього, значну кількість покинутого житлового фонду можна модернізувати та передати у відповідні фонди для забезпечення житлових потреб. Кошти міжнародної технічної допомоги та агенцій розвитку також можна спрямовувати для розбудови соціального житла, додала голова комітету ВР.

Вона наголосила, що перші пілотні проєкти з запуску механізмів соціальної оренди в Україні вже тестуються. Так, за підтримки уряду Німеччини проєкт "Housing" на Львівщині розпочала міжнародна організація з міграції (МОМ) при ООН. Програма передбачає створення житла для довгострокового проживання ВПО на умовах доступної оренди.

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Нагадаємо:

На початку року Кабінет Міністрів змінив порядок надання житла внутрішньо переміщених особам для тимчасового проживання.











