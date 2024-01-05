Кабмін змінив порядок надання тимчасового житла ВПО 

Кабінет Міністрів змінив порядок надання житла внутрішньо переміщених особам для тимчасового проживання.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Ухвалені зміни, зокрема, передбачають:

доповнення новими критеріями переліку пріоритетності надання тимчасового житла ВПО;

Тепер туди входять сім’ї військовослужбовців з-поміж внутрішньо переміщених осіб; ВПО, які повторно перемістилися через збройну агресію РФ. А також ВПО з-поміж мешканців відповідної територіальної громади, яка здійснює забезпечення житловими приміщеннями із фонду, житло яких було зруйноване.

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розширення можливості фінансування органами місцевого самоврядування (ОМС) фонду житла, призначеного для тимчасового проживання ВПО, поза межами їхньої юрисдикції;

Тобто ОМС тих територій, із яких перемістилися ВПО, зможуть брати участь у розподілі житлового фонду у приймаючих громадах.

ВПО можуть стати на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання, навіть за відсутності такого фонду на момент їхнього звернення.

У Мінреінтеграції вважають, що таке рішення сприятиме ефективному обліку та наданню житла для тимчасового проживання внутрішніх переселенців.

Нагадаємо:

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Кабмін на засіданні 21 листопада вніс зміни до низки постанов щодо обліку внутрішньо переміщених осіб та виплат їм держдопомоги.