Порт Балтімора, заблокований обвалом мосту, може відновити роботу наприкінці травня

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Порт Балтімора може відновити звичайну роботу до кінця травня. Цього місяця буде очищено канал з обмеженим доступом для руху деяких кораблів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на Інженерний корпус армії США.

Перший офіційний графік рятувальних робіт був розміщений на веб-сайті армії США у четвер, напередодні візиту президента Джо Байдена до Балтімора.

Найбільші морські ворота країни для автомобілів, вантажівок та сільськогосподарської техніки були закриті на невизначений термін після того, як контейнеровоз зіткнувся із мостом Френсіса Скотта Кі. Це призвело до загибелі шести людей та блокування деяких суден в доках, тоді як інші кораблі були змушені переправитися до інших портів.

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За словами Інженерного корпусу, відкриття проходу шириною 280 футів і глибиною 35 футів займе близько чотирьох тижнів. Відновлення початкового каналу шириною 700 футів і глибиною 50 футів, як очікується, триватиме до кінця травня.

Нагадаємо:

26 березня у Балтіморі штат Мериленд, після контакту з великим торговим судном, обвалився міст Френсіса Скотта Кі, після чого був закритий порт міста.

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