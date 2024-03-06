Міжнародні резерви України знизились на майже 4% і становили понад 37 мільярдів доларів

Станом на 1 березня міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 37,05 мільярдів доларів. У лютому вони знизилися на 3,8%.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

По-перше, на динаміку резервів вплинули операції Національного банку на валютному ринку України. Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 1 540,6 млн доларів та викупив до резервів 31,9 млн доларів. Чистий продаж валюти НБУ в лютому становив 1 508,7 млн дол. США, зменшившись в 1,4 раза порівняно з січнем.

По-друге, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу. На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 1 336,2 млн доларів. За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 1 129,5 млн доларів. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 379,0 млн доларів.

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На динаміку резервів у лютому також впливала переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У лютому завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 199,5 млн доларів.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,9 місяця майбутнього імпорту.