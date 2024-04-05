Енергетики вивели у ремонт один з енергоблоків АЕС
П'ятниця, 5 квітня 2024, 12:26 -
Українські енергетики вивели у плановий ремонт один з енергоблоків АЕС. Дефіциту генерації не передбачається.
Про це повідомляють пресслужби "Укренерго".
"Виведено в плановий ремонт один енергоблок на атомній станції", - йдеться у повідомленні.
Водночас у пресслужбі Міністерства енергетики України додали, що дефіциту електроенергії не передбачається. Енергосистема України працює стабільно та збалансовано.
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Через обстріли Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) знову залишилася на одній лінії живлення.
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