Енергетики вивели у ремонт один з енергоблоків АЕС

Українські енергетики вивели у плановий ремонт один з енергоблоків АЕС. Дефіциту генерації не передбачається.

Про це повідомляють пресслужби "Укренерго".

"Виведено в плановий ремонт один енергоблок на атомній станції", - йдеться у повідомленні.

Водночас у пресслужбі Міністерства енергетики України додали, що дефіциту електроенергії не передбачається. Енергосистема України працює стабільно та збалансовано.

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Нагадаємо:

Через обстріли Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) знову залишилася на одній лінії живлення.