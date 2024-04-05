Курс валют на 5 квітня: гривня укріпилась до долара, але ослабла до євро

На 5 квітня Національний банк зміцнив гривню до долара США, але ослабив до євро.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 39,0201 грн, євро – 42,3485 грн напередодні долар - 39,1953 грн, євро – 42,2643 грн).

На 09:45 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 38,77 – 39,36 грн проти котирувань у 38,36 – 39,26 грн напередодні.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 42,69– 42,92 грн проти курсу 42,69 – 42,94 грн за євро напередодні.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 38,9 - 39,4 грн (курс на 4 квітня – 39,1 - 39,5 грн);

Євро – 42,3 - 42,95 грн (курс на 4 квітня – 42,25 - 42,95 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 38,8 - 39,4 грн;

Ощадбанк – 39,0 - 39,5 грн;

Укрексімбанк – 38,85 - 39,45 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 39,37 грн за долар, monobank – 39,36 грн.

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