Міжнародні партнери виділили понад 700 мільйонів доларів на проєкти гуманітарного розмінування в Україні

Міжнародні партнери України виділили на проєкти в гуманітарному розмінуванні з 2022 року по 2027 рік понад 700 млн дол в еквіваленті.

Про це повідомляє міністерство економіки.

Зазначається, що ключовими донорами України є США, Швейцарія, Норвегія, країни ЄС, Японія, Нідерланди, Німеччина та інші.

"Завдяки спільній роботі можливим є повернення земель до продуктивного використання, захист населення від впливу вибухонебезпечних предметів та посилення системи протимінної діяльності в Україні", – йдеться в повідомленні.

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Загалом з великої війни вторгнення сталося 656 нещасних випадків, пов’язаних з мінами. Від підривів загинуло 296 цивільних, ще 665 отримали поранення.

Додається, що уряд лише посилюватиме координацію протимінної діяльності із міжнародною та фаховою спільнотою.

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Нагадаємо:

Уряд спрямує понад 2 мільярди гривень на гуманітарне розмінування сільгоспземель і буде компенсувати 80% коштів за розмінування.