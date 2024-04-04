Ядерна установка "Джерело нейтронів" знеструмлена через обстріли Харкова

Внаслідок обстрілу Харкова російськими військами ядерна установка "Джерело нейтронів" втратила зовнішнє електропостачання. Вона живиться від генераторів.

Про це повідомляє пресслужба Держатомрегулювання.

"Ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів" (ЯПУ "Джерело нейтронів") сьогодні о 08:30 ранку втратила зовнішнє електропостачання під час обстрілу м. Харків військами РФ", - йдеться у повідомленні.

Система аварійного енергозабезпечення спрацювала штатно, включивши в роботу аварійні дизель-генератори. Радіаційна ситуація на майданчику залишається в межах норми.

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Через обстріли Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) знову залишилася на одній лінії живлення, опинившись на межі блекауту.

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