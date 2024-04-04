Польські фермери продовжують блокувати три пункти пропуску, у чергах понад 1400 вантажівок
Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на пунктах пропуску "Рава-Руська", "Ягодин" та "Угринів".
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Укрінформ.
"Продовжується блокування саме трьох напрямків –"Рава-Руська" ,"Ягодин" та "Угринів". І фактично на всіх цих трьох напрямках польські фермери взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби в бік Польщі, а в бік України пропускається по кілька вантажних транспортних засобів на годину", – сказав Демченко.
Він зазначив, що пункт пропуску "Ягодин" є найбільшим інфраструктурним напрямком на кордоні з Польщею для пропуску саме вантажних транспортних засобів. Зокрема, за добу він може пропускати 1200-1400 вантажівок. Натомість в бік України за минулу добу проїхало лише 70 вантажних транспортних засобів.
За словами речника ДПСУ, сукупно черга на цих трьох напрямках сягає десь трішки більше 400 вантажних транспортних засобів.
Він зауважив, що є черги і на раніше розблокованих напрямках. Особливо це відчувається по напрямку пунктів пропуску "Краківець" та "Шегині". На першому очікує десь 550 вантажівок станом на ранок і близько 450 навпроти "Шегині".
Демченко підкреслив, що польські фермери не блокують рух для інших категорій транспорту, окрім вантажних.
Нагадаємо:
2 квітня повідомлялося, що у пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" на кордоні з Польщею відновилося блокування руху для вантажних транспортних засобів.