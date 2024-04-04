Всі розділи
Укр / Рус

"Економічна правда" запрошує на конференцію "Відбудова України: чому не слід відкладати до перемоги"

Польські фермери продовжують блокувати три пункти пропуску, у чергах понад 1400 вантажівок

Четвер, 4 квітня 2024, 09:49 - Анастасія Дячкіна

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на пунктах пропуску "Рава-Руська", "Ягодин" та "Угринів".

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Укрінформ. 

"Продовжується блокування саме трьох напрямків –"Рава-Руська" ,"Ягодин" та "Угринів". І фактично на всіх цих трьох напрямках польські фермери взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби в бік Польщі, а в бік України пропускається по кілька вантажних транспортних засобів на годину", – сказав Демченко.

Він зазначив, що пункт пропуску "Ягодин" є найбільшим інфраструктурним напрямком на кордоні з Польщею для пропуску саме вантажних транспортних засобів. Зокрема, за добу він може пропускати 1200-1400 вантажівок. Натомість в бік України за минулу добу проїхало лише 70 вантажних транспортних засобів.

Реклама:

За словами речника ДПСУ, сукупно черга на цих трьох напрямках сягає десь трішки більше 400 вантажних транспортних засобів.

Він зауважив, що є черги і на раніше розблокованих напрямках. Особливо це відчувається по напрямку пунктів пропуску "Краківець" та "Шегині". На першому очікує десь 550 вантажівок станом на ранок і близько 450 навпроти "Шегині".

Демченко підкреслив, що польські фермери не блокують рух для інших категорій транспорту, окрім вантажних.

Реклама:

Нагадаємо: 

2 квітня повідомлялося, що у пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" на кордоні з Польщею відновилося блокування руху для вантажних транспортних засобів.

Польща авто
Реклама:
Матеріали за темою
Один із найбільших виробників морозива в Україні купив завод у Польщі 3 квітня 2024, 20:09
Поляки відновили блокування руху вантажівок у ПП "Угринів-Долгобичув" 2 квітня 2024, 10:58
Заступник аграрного міністра Польщі зривав переговори з Україною - польські асоціації 29 березня 2024, 14:43
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті