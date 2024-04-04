Всі розділи
Укр / Рус

"Економічна правда" запрошує на конференцію "Відбудова України: чому не слід відкладати до перемоги"

Місцева влада заборгувала УЗ майже 290 мільйонів за перевезення пільговиків у електричках

Четвер, 4 квітня 2024, 09:28 - Анастасія Жарикова
 
уз

Сума заборгованості органів місцевої влади перед "Укрзалізницею" за перевезення пасажирів у приміському сполученні в 2023 році сягнула 287,89 млн грн - 48,71% від загальної суми річної заборгованості. 

Про це свідчать дані філії "Приміська пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця", передає RAIL.insider.

" Тобто ми не отримали кошти, які б могли витратити на ремонт і модернізацію рухомого складу, на безбар’єрні платформи, на додатковий комфорт всередині поїздів тощо. Але якщо подивитися статистику по роках в динаміці, то відсоток відшкодування зростає. Місцеві органи влади йдуть назустріч, але не всі. І серед лідерів за боргами, на жаль, великі міста", – прокоментував директор філії "Приміська пасажирська компанія" УЗ Олександр Болдов.

Чиновник уточнив, що навіть якщо компенсація від місцевих органів влади перед АТ "Укрзалізниця" за перевезення пасажирів у приміському сполученні складе 100%, це не розв’яже проблему збитковості приміських перевезень.

Реклама:

"Наприклад, за минулий рік збитки від приміських пасажирських перевезень склали майже 7,6 млрд, тож наша мета — заощадити близько 1 млрд грн", – сказав керівник компанії.

Робити це збираються шляхом оптимізації, уніфікації, стандартизації ремонтної та експлуатаційної роботи, але не через підвищення тарифів.

"Навіть платного пасажира ми веземо собі у збиток. Перший крок зі збільшення доходів – підвищення тарифів. Але чи готовий на це пасажир? Платити не 20, а умовно 120 грн? Я думаю, що ні. До того ж через подорожчання ми втратимо того, хто платив нам 20 грн. Тож нам треба йти іншим шляхом — зменшувати витрати", – додав Болдов. 

Реклама:

Так, шляхом оптимізації перевізного процесу і скорочення його витратної частини планується зменшити загальні збитки у приміських перевезеннях на 10-15%. Збільшення доходів планують здійснити завдяки залученню додаткових пасажирських потоків.

Нагадуємо:

АТ "Укрзалізниця" оновила приміські електропоїзди на Полтавщині та Одещині.

влада Укрзалізниця транспорт
Реклама:
Матеріали за темою
Нацполіція відкрила справу після розслідування "Схем" про виїзди за кордон власника "Гуліверу" 1 квітня 2024, 20:45
Реклама казино за спонсорством: КРАІЛ анонсує покарання 30 березня 2024, 11:50
Влада вперше провела регіональну зустріч нової економічної платформи "Зроблено в Україні"  27 березня 2024, 18:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті