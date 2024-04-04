Місцева влада заборгувала УЗ майже 290 мільйонів за перевезення пільговиків у електричках

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Сума заборгованості органів місцевої влади перед "Укрзалізницею" за перевезення пасажирів у приміському сполученні в 2023 році сягнула 287,89 млн грн - 48,71% від загальної суми річної заборгованості.

Про це свідчать дані філії "Приміська пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця", передає RAIL.insider.

" Тобто ми не отримали кошти, які б могли витратити на ремонт і модернізацію рухомого складу, на безбар’єрні платформи, на додатковий комфорт всередині поїздів тощо. Але якщо подивитися статистику по роках в динаміці, то відсоток відшкодування зростає. Місцеві органи влади йдуть назустріч, але не всі. І серед лідерів за боргами, на жаль, великі міста", – прокоментував директор філії "Приміська пасажирська компанія" УЗ Олександр Болдов.

Чиновник уточнив, що навіть якщо компенсація від місцевих органів влади перед АТ "Укрзалізниця" за перевезення пасажирів у приміському сполученні складе 100%, це не розв’яже проблему збитковості приміських перевезень.

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"Наприклад, за минулий рік збитки від приміських пасажирських перевезень склали майже 7,6 млрд, тож наша мета — заощадити близько 1 млрд грн", – сказав керівник компанії.

Робити це збираються шляхом оптимізації, уніфікації, стандартизації ремонтної та експлуатаційної роботи, але не через підвищення тарифів.

"Навіть платного пасажира ми веземо собі у збиток. Перший крок зі збільшення доходів – підвищення тарифів. Але чи готовий на це пасажир? Платити не 20, а умовно 120 грн? Я думаю, що ні. До того ж через подорожчання ми втратимо того, хто платив нам 20 грн. Тож нам треба йти іншим шляхом — зменшувати витрати", – додав Болдов.

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Так, шляхом оптимізації перевізного процесу і скорочення його витратної частини планується зменшити загальні збитки у приміських перевезеннях на 10-15%. Збільшення доходів планують здійснити завдяки залученню додаткових пасажирських потоків.

Нагадуємо:

АТ "Укрзалізниця" оновила приміські електропоїзди на Полтавщині та Одещині.