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"Економічна правда" запрошує на конференцію "Відбудова України: чому не слід відкладати до перемоги"

В середині року доведеться шукати кошти на ремонт доріг – Кубраков

Понеділок, 22 квітня 2024, 16:44 - Олександр Колесніченко
 
фото: еп

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури ініціюватиме зміни до держбюджету або проситиме кошти з резервного фонду на поточний ремонт інфраструктури.

Про це заявив віцепремєр-міністр Олександр Кубраков на заході "Відбудова України", організованого Економічною правдою.

"Перші чотири місяці року не показові, ми використовуємо залишки дорожнього фонду і фонду ліквідації наслідків збройної агресії з минулого року для фінансування поточних потреб", – заявив Кубраков.

За його словами, міністерство отримує сигнали від керівників місцевих адміністрацій, що потреба в ремонті інфраструктури, зокрема доріг, є.

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"На прикладі доріг: є ті ж евакуаційні маршрути, їх треба обслуговувати. На місцях нам кажуть, що фінансування потрібно. В середині року будемо звертатися до резервного фонду або розраховувати на зміни в державний бюджет", – сказав міністр.

Нагадаємо, в 2024 році бюджет міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури був скорочений на понад 70%.

Економічна правда

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дороги Мінвідновлення
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