Ще 500 ветеранів отримають гранти на розвиток бізнесу

Від старту ветеранського компоненту грантової програми "Власна справа" переможцями стали вже 500 ветеранів та членів родин учасників бойових дій, загалом вони отримають гранти на 220 млн грн.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Зазначається, що за підсумками шостої у 2024 році хвилі подачі заяв на гранти визначено 61 переможця - вони отримають від держави 27 млн грн на започаткування або розвиток свого бізнесу.

"61 ветеран та другий з їхнього подружжя визнані переможцями шостої цього року хвилі ветеранського компоненту програми "Власна справа".

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Держава інвестує в започаткування або масштабування їхнього бізнесу через гранти 27 млн грн. 70% переможців шостої хвилі запросили гранти до 500 тис грн, двоє - отримають максимальний розмір коштів за цією програмою - 1 млн грн.

Загалом вже 500 ветеранів та членів їхніх родин отримали позитивне рішення про надання гранту від старту цього напрямку програми на загальну суму 220 млн грн. Під час реалізації своїх бізнес-проєктів вони створять понад тисячу нових робочих місць", - заявила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Серед 61 переможця шостої хвилі подачі заяв на гранти 36 учасників бойових дій та 25 членів родин ветеранів. 43 переможця отримали грант розміром до 500 тис грн, 16 - до 250 тис грн, 2 - 1 млн грн.

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Найбільше грантоотримувачів з Івано-Франківської, Тернопільської, Львівської, Волинської, Кіровоградської та Вінницької областей, додали в міністерстві.

Найпопулярніші сфери, в яких планують розвивати свій бізнес грантоотримувачі, - оптова та роздрібна торгівля, тимчасове розміщування й організація харчування, переробна промисловість, сільське господарство, надання інших видів послуг.

Відповідно до умов програми, учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також другий з їх подружжя можуть отримати такі гранти:

до 250 тис грн, до 500 тис грн та до 1 млн грн - для ветерана за умови створення одного, двох та чотирьох робочих місць відповідно;

до 250 тис грн та до 500 тис грн - для другого з подружжя ветерана за умови створення одного та двох робочих місць відповідно;

При отриманні гранту від 500 тис грн до 1 млн грн ветеран має бути зареєстрований як ФОП не менше ніж 3 роки.

Окрім того, такий грант надається за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні 70/30, тобто отримувач гранту має вкласти в свою справу 30% власних коштів, 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.

Заявки на отримання гранту подаються через портал Дія разом з бізнес-планом.

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Економічна правда