Український виробник морозива почав експортну експансію в Європу: перша – Польща

Український виробник морозива та заморожених напівфабрикатів "Три Ведмеді" отримав беззаставний кредит в 210 млн грн від "Райффайзен Банку" під страхове покриття Експортно-кредитного агентства (ЕКА) на здійснення експорту до Польщі.

Про це повідомляють пресслужба банку та ЕКА.

Загальна сума прокредитованого зовнішньоекономічного договору - 600 мільйонів гривень.

Страхова відповідальність державного Експортно-кредитного агентства (ЕКА) перед "Райффайзен Банком" - 178,5 млн гривень.

"Ми раді вітати Райффайзен Банк серед банків, які підтримують український товарний експорт під час війни. Ця угода поки що є найбільшою у поточному році, а її виконання може принести країні 600 млн грн експортної виручки, а отже - відповідний притік валюти та податкових надходжень до державного бюджету", - заявив в.о. голови правління ЕКА Руслан Гашев.

За словами голови правління банку Олександра Писарука, від початку повномасштабного вторгнення "Райффайзен Банк" самостійно прокредитував українських експортерів на 8,5 млрд грн. Загалом із лютого 2022 року він видав українським підприємствам кредитів на 27 млрд грн.

"Ми вдячні банку за багаторічну співпрацю, за підтримку протягом 2022 року та за те, що ця співпраця триває. Зараз ми реалізуємо стратегію експортної експансії.

Нашим цільовим ринком є Польща, де ми присутні з липня 2022 року. Поступово ми будемо розширювати наші ринки збуту на інші країни Європи", - розповів засновник і президент ТОВ "Три Ведмеді" Дмитро Ушмаєв.

Економічна правда