НАЗК перевіряє очільника Нацкомісії з цінних паперів Магомедова

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало моніторинг і контроль за виконанням актів законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслана Магомедова.

Про це йдеться в листі в.о. голови НАЗК Артема Ситника від 26 березня, у відповідь на депутатський запит Дмитра Разумкова.

В запиті депутат вказав на наявність у діях Магомедова ознак порушення ст. 172-7 закону "Про запобігання корупції" в частині наявності "реального конфлікту інтересів". Мова йде про те, що в декларації за 2022 рік голова НКЦПФР вказав, що у звітному періоді проживав з Євгенією Грищенко, керівницею департаменту брокерського обслуговування клієнтів ТОВ "Інвестиційний капітал Україна" – компанії, яку регулює комісія.

Разумков вказує на те, що Магомедов, нібито, не повідомив у встановленому порядку про наявність в нього потенційного чи реального конфлікту інтересів, а також ухвалював рішення в умовах "реального конфлікту інтересів".

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У випадку підтвердження НАЗК вказаних депутатом порушень, голову НКЦПФР можуть оштрафувати на суму до 400 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (6800 грн).

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