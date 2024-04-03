Фонд держмайна продав Уманську виправну колонію майже в 200 разів дорожче за стартову ціну

Фонд державного майна продав на приватизаційному аукціону комплекс будівель колишньої Уманської виправної колонії, стартова вартість під час торгів зросла у 194 рази.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

"У 194 рази зросла вартість комплексу будівель колишньої Уманської виправної колонії. Стартова ціна - 149,4 тис. грн. Фінальна – 29 млн грн", - наголосив він.

В аукціоні 2 квітня взяли участь 42 учасники.

Реклама:

Коваль нагадав, що Міністерство юстиції передає ФДМУ на продаж пенітенціарні установи, які не використовуються.

"Сьогоднішній лот складався із комплексу нежитлових будівель та споруд загальною площею 3143,5 кв. м. Серед них, учбово-виробничий корпус з підвалом колишньої виправної колонії та земельна ділянка під спорудами, площею 60 соток", - зауважив він.

За словами очільника ФДМУ, цей успішний приклад вкотре показує, що сьогодні ринок сам регулює вартість об’єктів.

Реклама:

"І твердження, що "під час війни приватизація не на часі" – це міф. Сьогодні не на часі – генерувати збитки для держави", - додав він.

Нагадуємо:

Упродовж 25-29 березня Фонд державного майна України провів 11 приватизаційних аукціонів, на яких реалізував об’єктів майже на 85 млн грн.

Фонд державного майна України залучив до держбюджету за майже перший квартал цього року 200 мільйонів гривень від оренди держмайна.