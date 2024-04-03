У німецькому порту затримали російське судно з ядерним паливом для АЕС США

У морському порту Ростока (Німеччина) протягом трьох тижнів стоїть судно "Атлантік Навігатор ІІ", на борту якого знайшли збагачений уран.

Про це пише видання Norddeutsche Neueste Nachrichten, передає liga.net.

Зазначається, що збагачений уран призначався для атомних електростанцій США. Судну заборонили залишати порт через порушення санкцій Євросоюзу.

Воно вийшло з Санкт-Петербурга і не мало заходити до німецького порту. Але на судні відмовив двигун, через який воно було змушене стати на ремонт у Ростоку.

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Митниця виявила товари, які потрапили під санкції ЄС, та заборонила судну продовжувати шлях.

Також "Атлантік Навігатор II" перевозив березову деревину. Митниця встановила, що деревина надходить із заводів російського олігарха, включеного до списку санкцій ЄС.

Компанія-власник російського судна подала протест на ухвалу про затримання, але його не задовольнили.

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Нагадуємо:

У лютому судно NS Leader, яке належить безпосередньо РФ, прямувало до Балтійського моря, але було вимушене розвернутися після повідомлення про запроваджені санкції.