Поляки розблокували пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ"

У першій половині дня 22 квітня польські протесутвальники розблокували пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Про це повідомляє Державна митна служба.

У Державній митній службі повідомляють, що пункт пропуску працює у штатному режимі.

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"Станом на 13:40 год. 22 квітня припинено страйк польських перевізників та розблоковано п/п "Ягодин-Дорогуськ". Наразі він працює у штатному режимі в обох напрямках", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Польські фермери на ранок 22 квітня блокували рух вантажівок на пунктах пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська", опускаючи по кілька вантажних транспортних засобів на годину, або взагалі обмежуючи рух.

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