Ціна на газ для споживачів залишиться незмінною ще на рік - Нафтогаз
Вівторок, 23 квітня 2024, 14:20 -
НАК "Нафтогаз" ще на рік продовжила дію фіксованого тарифу на газопостачання для домогосподарств.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Ціна тарифу "Фіксований", який продовжено ще на 1 рік складає 7 грн 96 коп за кубометр.
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"Відповідно до результатів торгів середньозважена ціна купівлі ресурсу квітня у підземних сховищах газу (ПСГ) становить 10 972 грн за тис. куб. м без ПДВ, середньозважена ціна купівлі ресурсу травня на віртуальній торговій точці (ВТТ) склала 10 767 грн за тис. куб. м без ПДВ", - зазначили у "Нафтогазі".
Економічна правда
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