У Харкові запровадили нові проєкти для підтримки місцевого бізнесу

Влада Харкова спільно з партнерами USAID та WNISEF впроваджує кілька нових проєктів, спрямованих на підтримку місцевих підприємців.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Постійні російські атаки не лише руйнують житлові будинки та обʼєкти інфраструктури, а й серйозно ускладнюють життя харківському бізнесу. Тільки сьогодні внаслідок нічного обстрілу постраждало два кафе та два великих офісних приміщення, де працюють десятки компаній", – наголосив він.

Перший проєкт, який впровадить місто, – "Quiсk Help" – дозволить представникам бізнесу на конкурсних умовах отримати генератори та Starlink, для того аби мати безперебійний звʼязок та можливість працювати навіть під час аварійних відключень електроенергії.

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Поступово лінійка видів допомоги буде розширюватися. Долучитися до програми можна за посиланням.

Другий проєкт – "Купуй Харківське". Він складається з кількох етапів: проведення досліджень товарів і послуг місцевих підприємців, розробку стратегії їхнього просування, а також створення інструментів для збільшення обсягів продажів. Скористатися цими продуктами зможе будь-хто з представників місцевого бізнесу, щойно будуть напрацьовані перші практики, додав Терехов.

Нагадаємо:

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Кабінет Міністрів дозволив владі Харківської області звільняти місцевий бізнес від сплати деяких місцевих податків та зборів.