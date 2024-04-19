Енергорегулятор ЄС: блок країн все ще потребує російського зрідженого газу

Енергетичний регулятор ЄС попередив, що блок країн все ще потребує імпорту російського зрідженого природного газу, щоб уникнути "енергетичного шоку".

Про це повідомляє газета Financial Times.

Компанія Acer, що здійснює нагляд за енергетикою в ЄС, заявила, що до спроб обмежити рекордний імпорт російського скрапленого природного газу в Європу "слід підходити з обережністю".

"Скорочення імпорту російського ЗПГ слід розглядати поступово", - йдеться у звіті Acer, в якому підкреслюється складність для ЄС збалансувати енергетичну безпеку з прагненням завдати удару по фінансах Росії шляхом скорочення закупівель газу.

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Хоча ЄС вдалося замінити російський трубопровідний газ скрапленим природним газом після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, світовий ринок газу все ще залишається напруженим.

Цього року енергетичні ринки були нестабільними на тлі занепокоєння щодо можливої ескалації війни Ізраїлю з ХАМАС і конфронтації з Іраном, хоча до цього часу зростання цін на нафту і газ було відносно стриманим.

Значною мірою ЄС пом'якшив свою відмову від російського трубопровідного газу, збільшивши обсяги закупівель зрідженого газу з цієї країни, а також від інших постачальників.

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Росія зараз є другим за величиною постачальником ЗПГ в ЄС після США, на її частку припадає 16% від загального обсягу імпорту в минулому році. За даними компанії Kpler, 15,5 млн тонн російського ЗПГ, придбаних країнами ЄС минулого року, майже на 40% перевищили загальний обсяг імпорту в 2021 році.

Наглядовий орган ЄС також висловив стурбованість тим, що окремі країни-члени використовують нові повноваження "для тимчасового обмеження поставок газу, в тому числі СПГ, з Росії та Білорусі", зазначивши, що такі кроки можуть завдати удару по довгострокових контрактах на постачання, укладених з Москвою до вторгнення в Україну в 2022 році.

Економічна правда.