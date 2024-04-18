План США з випуску боргових зобов'язань під активи РФ має юридичні ризики – ЄЦБ

Президентка Європейського цетробанку (ЄЦБ) Крістін Лагард "вилила холодну воду" на пропозиції США використати понад 260 млрд євро заморожених активів РФ для фінансування військової допомоги Україні, попередивши, що вони ризикують порушити міжнародне право.

Про це пише Financial Times.

"Коментарі Лагард вказують на трансатлантичний розкол через намагання залучити десятки мільярдів євро боргу для України під заставу майбутніх прибутків від російських державних активів, заморожених західними країнами", - пише FT.

Виступаючи на заході у Вашингтоні в середу незадовго до того, як міністри фінансів західних країн мали обговорити останні пропозиції, Лагард заявила, що вони викликають серйозне занепокоєння серед юристів, в тому числі в адміністрації США.

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"Я бачила чотири різні схеми або пропозиції обійти те, що багато інших юристів і адвокатів - в тому числі в деяких адміністраціях цієї країни - вважають дуже серйозною юридичною перешкодою, яка може бути витлумачена як порушення правового міжнародного порядку", - сказала Лагард.

Вона додала, що робота над пропозиціями "триває". При цьому Лагард сказала, що немає "жодного сумніву" щодо принципу, що Росія повинна заплатити за відновлення України.

"Перехід від заморожування активів до їхньої конфіскації та продажу - це те, на що потрібно дивитися дуже уважно", - підкреслила Лагард, попередивши, що це може призвести до "порушення міжнародного порядку, який ви хочете захистити; який ви хотіли б, щоб Росія поважала".

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Після безрезультатних дебатів група країн G7 виступила із заявою в середу ввечері: "Ми підтверджуємо нашу рішучість забезпечити, щоб Росія заплатила за шкоду, яку вона завдала Україні".

"Ми продовжимо працювати над усіма можливими шляхами, за допомогою яких заморожені російські суверенні активи можуть бути використані для підтримки України, відповідно до міжнародного права і наших відповідних правових систем", - додали в G7.

Думки G7 розділилися щодо того, що робити з російськими активами на суму 260 млрд євро, які Захід заморозив відтоді, як РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Вашингтон підтримав ідею конфіскації резервів у повному обсязі і передачі їх Україні, що, на думку європейських чиновників, може порушити міжнародне право і дестабілізувати фінансові ринки.

Країни ЄС воліли б віддати Києву лише прибутки, отримані від відповідних активів.

Високопоставлений чиновник Міністерства фінансів США заявив, що міністерство буде проводити дискусії протягом тижня.

За словами посадовця, мета полягає в тому, щоб мати "серйозні варіанти на столі до саміту лідерів у червні".

Економічна правда