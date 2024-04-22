На оборону з бюджету за три місяці 2024 року спрямували понад 408 мільярдів

За січень - березень 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 408,2 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"За січень-березень 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 408,2 млрд гривень або 58,9% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на оборону у березні спрямовано 173,1 млрд грн. Кошти були спрямовані на:

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грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських,

придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування,

медичне забезпечення

інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

Нагадаємо:

За січень – березень 2024 року найбільшу частку в сплаті податків, зборів та платежів до Зведеного бюджету України займає галузь "Фінансової та страхової діяльності".