"єРобота": майже 15 тисяч підприємців отримали гранти на старт та розвиток бізнесу
Від початку урядового проєкту "єРобота" майже 15 тис підприємців отримали гранти на старт або розвиток бізнесу на загальну суму 7,3 млрд грн.
Про це повідомила перший віце-прем’єр-міністр міністр економіки Юлія Свириденко, передає прессліжба мінекономіки.
"Понад 7,3 млрд грн інвестувала держава в розвиток малого й середнього бізнесу через грантові програми "єРобота", які ми запустили влітку 2022 року. На сьогодні грантові кошти отримали вже майже 15 000 підприємців в усіх регіонах країни. Це тисячі нових компаній та діючих підприємств, які посилюють свій виробничий потенціал, нарощують обсяги, створюють нові робочі місця", – зазначила Свириденко.
Загалом з початку запуску проєкту "єРобота" у липні 2022 року:
- за програмою "Власна справа" – видано 13 618 мікрогрантів на 3,2 млрд грн;
- на розвиток переробних підприємств – видано 635 грантів на 3,2 млрд грн;
- на садівництво та розвиток тепличного господарства – видано 177 грантів на 778 млн грн;
- ветеранам та членам їхніх родин – видано 335 грантів на 144 млн грн.
Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Заяви подаються через портал Дія. Обов'язковою умовою отримання гранту є створення нових робочих місць – від 1-2 при наданні мікрогранту до кількох десятків при наданні грантів за іншими програмами.
Нагадаємо:
З 5 лютого стартувала перша у 2024 році хвиля подачі заяв на гранти для переробних підприємств. Підприємці можуть отримати грант до 8 млн грн.