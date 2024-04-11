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"єРобота": майже 15 тисяч підприємців отримали гранти на старт та розвиток бізнесу

Четвер, 11 квітня 2024, 11:00

Від початку урядового проєкту "єРобота" майже 15 тис підприємців отримали гранти на старт або розвиток бізнесу на загальну суму 7,3 млрд грн.

Про це повідомила перший віце-прем’єр-міністр міністр економіки Юлія Свириденко, передає прессліжба мінекономіки.

"Понад 7,3 млрд грн інвестувала держава в розвиток малого й середнього бізнесу через грантові програми "єРобота", які ми запустили влітку 2022 року. На сьогодні грантові кошти отримали вже майже 15 000 підприємців в усіх регіонах країни. Це тисячі нових компаній та діючих підприємств, які посилюють свій виробничий потенціал, нарощують обсяги, створюють нові робочі місця", – зазначила Свириденко.

Загалом з початку запуску проєкту "єРобота" у липні 2022 року:

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  • за програмою "Власна справа" – видано 13 618 мікрогрантів на 3,2 млрд грн;
  • на розвиток переробних підприємств – видано 635 грантів на 3,2 млрд грн;
  • на садівництво та розвиток тепличного господарства – видано 177 грантів на 778 млн грн;
  • ветеранам та членам їхніх родин – видано 335 грантів на 144 млн грн.

Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Заяви подаються через портал Дія. Обов'язковою умовою отримання гранту є створення нових робочих місць – від 1-2 при наданні мікрогранту до кількох десятків при наданні грантів за іншими програмами. 

Нагадаємо:

З 5 лютого стартувала перша у 2024 році хвиля подачі заяв на гранти для переробних підприємств. Підприємці можуть отримати грант до 8 млн грн.

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