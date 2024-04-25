Активи колишніх "дочок" росбанків вже продали на 5 мільярдів: куди підуть кошти

Фонд гарантування вкладів фізосіб продав на 5 млрд грн активи колишніх "дочок" російських банків через онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Йдеться про активи колишніх дочірніх структур російських банків АТ "МР Банк" (колишній "Сбєрбанк") та ПАТ "Промінвестбанк".

"Усі активи країни-агресора на території України будуть конвертовані в кошти та спрямовані на нашу оборону, економіку та майбутню перемогу. Один з видів таких активів - майно колишніх "дочок" російських банків. Дочірні структури АТ "МР Банк" та ПАТ "Промінвестбанк" були виведені з українського ринку в перші дні повномасштабної війни у лютому 2022 року.

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І станом на кінець березня бізнес отримав у власність через державні онлайн-аукціони Прозорро.Продажі вже майже чотири сотні активів цих банків", - заявила перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

Серед активів, що належали АТ "МР Банк" та ПАТ "Промінвестбанк" і були продані через електронну торгову систему Прозорро.Продажі, житлові будинки та квартири, будівлі банків, поліклінік, адміністративні приміщення, земельні ділянки, офісна техніка, автомобілі, майнові права та права вимоги за кредитними договорами.

"Станом на кінець квітня 2024 року Фонд гарантування вкладів виставив на торги ще понад десяток активів дочірніх структур російських банків на майже 165 млн гривень, які можна придбати, зареєструвавшись на одному з акредитованих майданчиків", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо:

25 лютого 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення РФ, Нацбанк України ухвалив рішення анулювати ліцензії та ліквідувати "МР Банк" (раніше Сбєрбанк) та Промінвестбанк. Ці банківські установи перебували під контролем Російської Федерації.

Економічна правда