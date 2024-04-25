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Минулого року було краще: серед компаній України значно підвищився дефіцит кадрів

Четвер, 25 квітня 2024, 16:35 - Артур Крижний

Наразі 74% компаній в Україні відчувають дефіцит кадрів. Цей показник значно підвищився порівняно з попереднім періодом, зокрема, 55% восени 2023 року.

Про це йдеться у дослідженні ринку праці, проведеному Європейською Бізнес Асоціацією (ЕВА).

"74% респондентів відмітили, що зараз відчувають дефіцит кадрів, 17% частково відчувають дефіцит кадрів і 7% не відчувають дефіциту кадрів. Цей показник значно підвищився порівняно з попереднім періодом (55% восени 2023 року)", - йдеться у дослідженні.

Основними проблемами сьогодні на ринку праці України, на думку бізнесу, є: дефіцит талантів, мобілізація, бажання працювати віддалено, відтік кваліфікованих кадрів за кордон, вигоряння і втома співробітників та інші.

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Учасники дослідження зазначили, що в компаніях на цей рік заплановані такі зміни:

  • збільшення рівня заробітної плати (у 72% респондентів);
  • збільшення бюджетів на навчання та розвиток (39%);
  • збільшення кількості працівників (35%);
  • вихід на інші ринки та пошук нових партнерів (32% опитаних).

Відкривати нові вакансії цьогоріч планують 67% учасників дослідження.

Водночас 48% респондентів повідомили, що кількість працівників у їхніх компаніях у 2024 році залишиться без змін, а 5% респондентів написали, що в їхніх компаніях планується скорочення кількості працівників. 

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Дослідження тривало у період з лютого до квітня 2024 року та охоплювало період серпень 2023 – квітень 2024 рр. Участь у дослідженні була анонімною.

Нагадаємо:

Бізнес посилив позитивні очікування щодо ділової активності в наступні 12 місяців: незважаючи на безпекові ризики та логістичні труднощі, респонденти прогнозували помірне зростання обсягів виробництва товарів та послуг.

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