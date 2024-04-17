Бізнес продовжує позитивно оцінювати свою майбутню ділову активність – опитування

Бізнес посилив позитивні очікування щодо ділової активності в наступні 12 місяців: незважаючи на безпекові ризики та логістичні труднощі, респонденти прогнозували помірне зростання обсягів виробництва товарів та послуг.

Про це свідчать результати опитування керівників компаній у І кварталі 2024 року, яке провів Нацбанк.

"Тривало поліпшення інфляційних очікувань, натомість курсові очікування незначно погіршилися. Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) зріс до 103,0 % порівняно зі 101,6% у ІV кварталі 2023 року.

Учасники опитування продовжили позитивно оцінювати свій майбутній фінансово-економічний стан, мали оптимістичні очікування щодо майбутніх обсягів реалізації власної продукції та інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар.

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Найбільше стримують розвиток підприємств воєнні дії та їх наслідки. Суттєво посилився вплив браку кваліфікованих працівників", - йдеться у повідомленні.

При цьому бізнес четвертий квартал поспіль очікував зростання обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців, хоча й дещо нижчими темпами: баланс відповідей становив 8,5% порівняно з 15,2% у ІV кварталі.

Зростання прогнозували підприємства всіх видів економічної діяльності, крім добувної промисловості, а також більшості областей, розмірів за кількістю працівників та напрямів діяльності, додали в НБУ.

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Поліпшення інфляційних очікувань триває шостий квартал поспіль: у І кварталі 2024 року очікувана в найближчі 12 місяців річна інфляція становила 11,0% порівняно з 11,3% у попередньому кварталі.

При цьому майже половина опитаних (48,4%) очікували інфляцію не вище 10%.

"Воєнні дії залишаються найвагомішим проінфляційним чинником для 82,8% респондентів. Зберігається суттєвий вплив чинника "витрати на виробництво" (65.8%). Водночас посилився вплив курсового чинника - на 7.3 в.п до 59.5%.

Курсові очікування незначно погіршилися: середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 40,44 грн/дол. США (в попередньому кварталі - 40,06 грн/дол. США). Частка респондентів, які прогнозують, що обмінний курс гривні в наступні 12 місяців не перевищить 40 грн/дол. США, скоротилася за квартал з 55,4% до 46%", - свідчать результати опитування.

Підкреслюється, що поточний фінансово-економічний стан підприємств усе ще слабкий, водночас триває його поступове поліпшення: баланс відповідей становив "мінус" 1,4% порівняно з "мінус" 5,6% у ІV кварталі.

При цьому бізнес стримано оцінив поліпшення фінансово-економічного стану власних підприємств у наступні 12 місяців: баланс відповідей - 3,7% (у ІV кварталі - 4,1%).

Квартальне опитування проводилося з 31 січня 2023 року до 27 лютого 2024 року. В опитуванні взяло участь 661 підприємство із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей).

Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку, додали в НБУ.

Економічна правда