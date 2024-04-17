Бізнес продовжує позитивно оцінювати свою майбутню ділову активність – опитування
Бізнес посилив позитивні очікування щодо ділової активності в наступні 12 місяців: незважаючи на безпекові ризики та логістичні труднощі, респонденти прогнозували помірне зростання обсягів виробництва товарів та послуг.
Про це свідчать результати опитування керівників компаній у І кварталі 2024 року, яке провів Нацбанк.
"Тривало поліпшення інфляційних очікувань, натомість курсові очікування незначно погіршилися. Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) зріс до 103,0 % порівняно зі 101,6% у ІV кварталі 2023 року.
Учасники опитування продовжили позитивно оцінювати свій майбутній фінансово-економічний стан, мали оптимістичні очікування щодо майбутніх обсягів реалізації власної продукції та інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар.
Найбільше стримують розвиток підприємств воєнні дії та їх наслідки. Суттєво посилився вплив браку кваліфікованих працівників", - йдеться у повідомленні.
При цьому бізнес четвертий квартал поспіль очікував зростання обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців, хоча й дещо нижчими темпами: баланс відповідей становив 8,5% порівняно з 15,2% у ІV кварталі.
Зростання прогнозували підприємства всіх видів економічної діяльності, крім добувної промисловості, а також більшості областей, розмірів за кількістю працівників та напрямів діяльності, додали в НБУ.
Поліпшення інфляційних очікувань триває шостий квартал поспіль: у І кварталі 2024 року очікувана в найближчі 12 місяців річна інфляція становила 11,0% порівняно з 11,3% у попередньому кварталі.
При цьому майже половина опитаних (48,4%) очікували інфляцію не вище 10%.
"Воєнні дії залишаються найвагомішим проінфляційним чинником для 82,8% респондентів. Зберігається суттєвий вплив чинника "витрати на виробництво" (65.8%). Водночас посилився вплив курсового чинника - на 7.3 в.п до 59.5%.
Курсові очікування незначно погіршилися: середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 40,44 грн/дол. США (в попередньому кварталі - 40,06 грн/дол. США). Частка респондентів, які прогнозують, що обмінний курс гривні в наступні 12 місяців не перевищить 40 грн/дол. США, скоротилася за квартал з 55,4% до 46%", - свідчать результати опитування.
Підкреслюється, що поточний фінансово-економічний стан підприємств усе ще слабкий, водночас триває його поступове поліпшення: баланс відповідей становив "мінус" 1,4% порівняно з "мінус" 5,6% у ІV кварталі.
При цьому бізнес стримано оцінив поліпшення фінансово-економічного стану власних підприємств у наступні 12 місяців: баланс відповідей - 3,7% (у ІV кварталі - 4,1%).
Квартальне опитування проводилося з 31 січня 2023 року до 27 лютого 2024 року. В опитуванні взяло участь 661 підприємство із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей).
Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку, додали в НБУ.
Економічна правда