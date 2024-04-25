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Україна може отримати 38 мільярдів доларів зовнішньої допомоги у 2024 році - НБУ

Четвер, 25 квітня 2024, 14:45 - Ігор Пилипів

Національний банк розраховує, що у 2024 році Україна може отримати  38 млрд дол  зовнішньої бюджетної допомоги.

Про це стало відомо з брифінгу щодо рішення Правління з монетарної політики.

В НБУ зазначили, що у березні від міжнародних партнерів надійшло близько 9 млрд дол, що дало змогу наростити міжнародні резерви до майже 44 млрд дол. Крім того, надійшов черговий транш від ЄС у розмірі 1,5 млрд євро. 

"Ураховуючи це, Україна може розраховувати на 38 млрд дол. США зовнішньої бюджетної допомоги цього року.  Водночас триває реалізація заходів з посилення спроможності України до самозабезпечення. Уряд зміцнює власну ресурсну базу та нарощує залучення на внутрішньому ринку", – повідомили в Нацбанку.

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Додається, що зі свого боку НБУ удосконалює заходи валютного контролю. Разом із налагодженням ритмічності зовнішньої допомоги це дасть змогу профінансувати заплановані видатки бюджету та підтримувати контрольовану ситуацію на валютному ринку.

Нагадаємо:

Європейська комісія у середу, 24 квітня, оголосила про виділення Україні траншу у 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги з великого пакета підтримки на суму 50 млрд євро.

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долар фінанси бюджет НБУ
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