Офіс генпрокурора після аудиту закрив п'яту частину справ проти бізнесу

Офіс генерального прокурора провів аудит кримінальних проваджень, які були порушено проти бізнесу. Близько 19% з них було закрито.

Про це повідомив заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький, пише Forbes.

Загалом було виявлено 6471 відкритих справ, які були порушені проти бізнесу, з них 1218 (19%) було закрито.

"Це не фінальний результат, робота по аудиту триває", – каже Вербицький.

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Найбільше справ було порушено Нацполіцією – 64% (4109), Бюро економічної безпеки (БЕБ) – 27% (1757), Державним бюро розслідувань (ДБР) – 5% (344) та Службою безпеки України (СБУ) – 4% (261).

Протягом січня-лютого було скасовано 163 арешти. Найбільше у ДБР – майже 55% або 88 арештів. На другому місці Нацполіція – 28% (45 арештів), на третьому СБУ – 10% (17), на четвертому місці БЕБ – 8% (13).

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