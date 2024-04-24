Офіс генпрокурора після аудиту закрив п'яту частину справ проти бізнесу
Офіс генерального прокурора провів аудит кримінальних проваджень, які були порушено проти бізнесу. Близько 19% з них було закрито.
Про це повідомив заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький, пише Forbes.
Загалом було виявлено 6471 відкритих справ, які були порушені проти бізнесу, з них 1218 (19%) було закрито.
"Це не фінальний результат, робота по аудиту триває", – каже Вербицький.
Найбільше справ було порушено Нацполіцією – 64% (4109), Бюро економічної безпеки (БЕБ) – 27% (1757), Державним бюро розслідувань (ДБР) – 5% (344) та Службою безпеки України (СБУ) – 4% (261).
Протягом січня-лютого було скасовано 163 арешти. Найбільше у ДБР – майже 55% або 88 арештів. На другому місці Нацполіція – 28% (45 арештів), на третьому СБУ – 10% (17), на четвертому місці БЕБ – 8% (13).
Нагадаємо:
Офіс генерального прокурора України ініціював передачу київського торговельно-офісного центру "Гулівер", який належить бізнесмену Віктору Поліщуку, в управління АРМА.