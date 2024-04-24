Автобуси тепер можуть обирати в "єЧерзі" час перетину кордону з Молдовою

Мінвідновлення

З 24 квітня в "єЧерзі" запрацювала послуга бронювання для автобусів конкретного часу перетину кордону з Молдовою на десяти пунктах пропуску.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Із 24 квітня вже на 10 пунктах пропуску з Молдовою кожному автобусу буде доступна можливість обрати час перетину кордону у межах послуги єЧерга", - йдеться в повідомленні.

Так, скористатися послугою перетину кордону перевізники зможуть на пунктах пропуску: "Мамалига - Крива", "Могилів-Подільський - Отач", "Виноградівка - Вулканешти", "Малоярославець 1 - Чадир-Лунга", "Нові Трояни - Чадир-Лунга", "Рені - Джурджулешти", "Серпневе 1 - Басараб’яска", "Старокозаче - Тудора", "Табаки - Мирне", "Росошани - Бричень".

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Реєстрація у новий тип черги, яка має назву "За розкладом", для пунктів пропуску з Молдовою розпочався 24 квітня о 12:00. Рух автобусів за новим записом буде 25 квітня о 12:00.

Нагадаємо:

З 29 березня на порталі "єЧерга" з’явилися оновлення, які підвищать прозорість функціонування системи. Зокрема, номерний знак причепу вантажівки та окремі позначки для машин спеціальних, гуманітарних або поштових рейсів.

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