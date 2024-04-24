ОПЕК пропонує Намібії підтримку з надією на її приєднання до організації

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Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) в захваті від потенційного партнерства з Намібією і готова підтримати південноафриканську країну на її нафтовому шляху, заявив у середу генеральний секретар ОПЕК Хайтам аль-Гаїс.

Про це повідомляє Reuters.

Група нафтовиробників ОПЕК+, втративши Анголу та інших гравців в останні роки, розглядає Намібію на предмет можливого членства, оскільки має намір почати видобуток нафти в наступному десятилітті після низки великих відкриттів.

"Ми в захваті від відкриттів в Намібії. Намібійська нафта та енергія будуть мати важливе значення для задоволення майбутнього попиту", - сказав Аль-Гаїс у заздалегідь записаному повідомленні на міжнародній енергетичній конференції в Намібії.

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TotalEnergies і Shell в останні роки зробили відкриття, які оцінюються в 2,6 мільярда барелів, що створює основу для Намібії країни для планування видобутку приблизно з 2030 року.

Джерела агентства Reuters повідомили, що першочерговим завданням ОПЕК+ - було б приєднання Намібії до Хартії співпраці, групи, яка веде довгостроковий діалог про енергетичні ринки, але не приймає рішень щодо політики видобутку нафти.

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Група виробників нафти ОПЕК+, втративши Анголу та інших гравців в останні роки, розглядає можливість членства Намібії, яка може стати четвертим найбільшим виробником нафти в Африці до наступного десятиліття.

Наприкінці 2023 року Ангола, яка входить до двадцятки найбільших країн з видобутку нафти, вийшла зі складу ОПЕК.