РФ постачатиме газ до Китаю на майже 30% дешевше, ніж європейським споживачам, до 2027 року

Росія постачатиме газ до Китаю на 28% дешевше, ніж європейським споживачам, щонайменше до 2027 року.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на прогноз Міністерства економічного розвитку РФ.

"Очікується, що ціни на газ для азійської країни будуть на 28% нижчими, ніж для решти європейських клієнтів Росії, принаймні до 2027 року, згідно з економічним прогнозом, підготовленим Міністерством економіки", - пише агентство.

Прогноз вказує на фінансові обмеження для інтенсивних зусиль Москви з розбудови енергетичних зв'язків з Китаєм на тлі протистояння із Заходом. Ще до повномасштабного вторгнення російський газовий гігант ПАТ "Газпром" заявив, що розглядає азійську країну як перспективний ринок збуту, очікуючи, що попит на європейських ринках скоротиться до кінця цього десятиліття.

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Цього року міністерство прогнозує ціну експорту газу до Китаю на рівні $257 за 1000 кубометрів порівняно з $320,30 для потоків на західні ринки, згідно з базовим сценарієм. З 2025 року і до 2027 року ціна для Китаю буде поступово знижуватися, в той час як ціна для поставок у західному напрямку, за прогнозом, залишиться приблизно незмінною.

Нагадаємо:

Російський "Газпром" через повінь в Оренбурзькій області довелось закрити понад два десятки газових свердловин, щоб захистити їх від затоплення.

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