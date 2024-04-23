Фонд підтримки енергетики України зібрав близько 410 мільйонів євро – Шмигаль

У Фонді підтримки енергетики України зібрали близько 410 млн євро від 13-ти країн-партнерів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"У Фонді підтримки енергетики України разом з анонсованими внесками зібрали близько 410 млн євро від 13-ти країн-партнерів. За ці кошти купуємо генератори, трансформатори, запчастини, проводимо інтенсивні ремонти", – розповів він.

Прем’єр зазначив, що Велика Британія оголосила про виділення понад 180 млн доларів на зміцнення українського енергосектору.

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Своєю чергою Литва передасть обладнання зі своїх ТЕЦ, АЕС та зі своїх складів, а Німеччина спрямує 400 генераторів.

Водночас прем’єр підкреслив, що децентралізована генерація – дієвий спосіб компенсації знищених російськими терористами енергетичних потужностей.

"80 когенераційних установок розподілено в регіони. Насамперед їх отримує Харків, де ситуація критична. Будемо розгортати мережу міні-ТЕЦ швидко та інтенсивно, щоб на старті нового опалювального сезону мати запас міцності", – запевнив Шмигаль.

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Нагадаємо:

У лютому Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало Україні 57 когенераційних газопоршневих установок (КГУ) потужністю від 50 кВ до 1500 кВ.