Фонд підтримки енергетики України зібрав близько 410 мільйонів євро – Шмигаль
У Фонді підтримки енергетики України зібрали близько 410 млн євро від 13-ти країн-партнерів.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
"У Фонді підтримки енергетики України разом з анонсованими внесками зібрали близько 410 млн євро від 13-ти країн-партнерів. За ці кошти купуємо генератори, трансформатори, запчастини, проводимо інтенсивні ремонти", – розповів він.
Прем’єр зазначив, що Велика Британія оголосила про виділення понад 180 млн доларів на зміцнення українського енергосектору.
Своєю чергою Литва передасть обладнання зі своїх ТЕЦ, АЕС та зі своїх складів, а Німеччина спрямує 400 генераторів.
Водночас прем’єр підкреслив, що децентралізована генерація – дієвий спосіб компенсації знищених російськими терористами енергетичних потужностей.
"80 когенераційних установок розподілено в регіони. Насамперед їх отримує Харків, де ситуація критична. Будемо розгортати мережу міні-ТЕЦ швидко та інтенсивно, щоб на старті нового опалювального сезону мати запас міцності", – запевнив Шмигаль.
Нагадаємо:
У лютому Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало Україні 57 когенераційних газопоршневих установок (КГУ) потужністю від 50 кВ до 1500 кВ.