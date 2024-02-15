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USAID передало Україні майже 60 "міні-ТЕЦ"

Четвер, 15 лютого 2024, 18:05 - Анастасія Дячкіна
 
Фото: Мінінфраструктури

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало Україні 57 когенераційних газопоршневих установок (КГУ) потужністю від 50 кВ до 1500 кВ. 

Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Завдяки цьому теплопостачальні підприємства зможуть генерувати додатково 56,5 МВт електроенергії для власних потреб та забезпечать теплом близько 1 млн громадян та 960 об'єктів соціальної сфери.

Йдеться про школи та лікарні, а також інші об'єкти місцевої критичної інфраструктури, зокрема водоканали.

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Для стабільного тепло- та енергопостачання в зимовий період USAID закуповує загалом 91 когенераційну установку для 32 міст України та двох університетів.

Нагадаємо: 

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USAID також передало НЕК "Укренерго" два високовольтних автотрансформатори та закупило й передасть ще 16.

США енергетика
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Економічна правда
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