Приватбанк захистив право власності на торговий центр у Дніпрі: намагались відсудити ексвласники

Державний Приватбанк захистив право власності на ТЦ "Приозерний" у Дніпрі у багаторічних судових суперечках з колишнім власником.

Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.

У фінустанові зазначили, що 5 червня Господарський суд Дніпропетровської області відмовив у позові ТОВ "Місія-1" щодо оскарження права власності банку на ТЦ "Приозерний" та скасував арешт, накладений на об'єкт нерухомості.

Товариство "Місія-1" юридично пов’язане з ексвласниками Приватбанку. Компанія, роками намагалася повернути у свою власність майно, на яке було звернуто стягнення в рахунок погашення заборгованості за кредитом.

"Ми відстояли справедливість і надалі будемо боротися за свої права, за державні інтереси, за прозору та об'єктивну судову систему", ─ йдеться у заяві держбанку.

У Господарському суді Дніпропетровської області розглядається ще одна справа щодо ТЦ "Приозерний" – позов Приватбанку до колишнього орендаря - ТОВ "Алонза" щодо звільнення торгівельного центру та усунення перешкод у користуванні приміщеннями.

Серед вимог державного банку також стягнення боргу за оренду майна у розмірі 33,05 млн грн. Наступне засідання по справі заплановане на 4 липня.

ТЦ "Приозерний" є одним із найбільших торгово-розважальних центрів у м. Дніпро, загальною площею понад 31 тис кв.м. Право власності на ТЦ "Приозерний" Приватбанк набув у 2016 році, в рахунок погашення кредитної заборгованості перед банком компаній, пов'язаних з ексвласниками банку та його топ-менеджментом. ТЦ був набутий банком у власність за понад 770 млн грн, а наразі оцінюється в 308 млн грн.

Економічна правда