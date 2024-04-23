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Рада підтримала спрощення торгівлі вживаними авто

Вівторок, 23 квітня 2024, 18:25 - Анастасія Дячкіна
 
фото: t.me/yzheleznyak

Верховна Рада ухвалила за основу підтримав законопроєкт №9083, який звільняє підприємців, що займаються оптовою та роздрібною торгівлею транспортними засобами, від перереєстрації на себе вживаних автівок.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Нарешті прийнято за основу наш законопроект #9083 – удосконалення порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами суб’єктами господарювання, які поставлені на облік у Головному сервісному центрі МВС. За – 268", – написав він. 

В Асоціація "Укравтопром" розповіли, що законопроєкт пропонує надати можливість суб’єктам господарювання, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею автотранспорту викуповувати і реалізовувати транспортні засоби, як товар, без постановки їх на облік в СЦ МВС та ТЦК.

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"На сьогодні організації, які здійснюють торгівлю вживаними ТЗ, при викупі автомобіля з метою його подальшого перепродажу, зобов’язані обліковувати його не як товар, а як основний засіб для власного використання", – додали в асоціації. 

Нагадаємо: 

У серпневому дослідженні YouControl та Інституту досліджень авторинку за 2023 рік йшлося, що в Україні сегмент перепродажу вживаних авто перебуває в тіні, справжня частка угод, які здійснює автобізнес може становити до 50% від загальної кількості. 

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авто Рада
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Економічна правда
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