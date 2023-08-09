Тіньова частка перепродажу вживаних авто юрособами може сягати до 50% ринку – дослідження

В Україні сегмент перепродажу вживаних авто перебуває в тіні, справжня частка угод, які здійснює автобізнес може становити до 50% від загальної кількості. Офіційно у 2022 році лише 2,6% автомобілів купували юридичні особи.

Про це йдеться в дослідженні YouControl та Інституту досліджень авторинку.

Аналітики зазначають, що у Німеччині частка компаній у торгівлі вживаними автомобілями склановить понад 70%, у Польщі — не менше 20%.

"В Україні, за офіційною статистикою, у 2022 році лише 2,6% автомобілів купували юридичні особи, проте на практиці ми бачимо на вулицях багато майданчиків продажу і їхня кількість зростає", – йдеться в дослідженні.

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В YouControl зазначають, що такі компанії фактично торгують автомобілями з пробігом, проте в офіційній статистиці не фігурують.

YouControl

Торік українці придбали 100,7 тис нових автомобілів: 71,3% привезли з-за кордону (71,8 тис.), ще 28,7% виготовили або переобладнали в Україні (28,9 тис). Оскільки таку діяльність здійснюють офіційні дилери та імпортери, цей сегмент досить прозорий та зрозумілий, на відміну від продажів авто з пробігом.

Водночас кількість укладених купівлі-продажу авто з пробігом становить майже 1,3 млн. З них 36,3% було вперше поставлено на облік після імпорту з-за кордону (463,1 тисячі), а 63,7% (811 тис.) - це внутрішні перепродажі.

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Лише у 66,8% випадків це робили в Сервісних центрах МВС — де така послуга надається безплатно для фізичних осіб. Тому, найімовірніше, більшість із них — це безпосередні продажі від попереднього власника — новому, що і є реальною часткою продажів звичайних громадян.

Водночас 32,8% угод уклали на комісійних майданчиках. Це пов’язано зі складністю бюрократичних процедур.

"В Україні з понад 5,3 тис активних компаній, зареєстрованих за КВЕДами торгівля автомобілями та легковими автотранспортними, а також торгівля іншими автотранспортними засобами, лише близько 1,3 тис подали звітність про свою діяльність у 2022 році. Найбільше таких компаній — у Києві та області, вони ж сплатили найбільше податків з прибутку у 2022 році", – додали в дослідженні.

Аналітики порахували, що щомісяця в інтернеті дилери вживаних авто публікують понад 30 тисяч оголошень – 12,5% від загальної кількості. У топ-15 продавців вживаних авто в інтернеті потрапили лише дві організації, котрі увійшли в рейтинг найбільших автотрейдерів за чистим доходом.

Тобто частина дилерів вживаних авто або не має зареєстрованої юридичної особи взагалі, або здійснює діяльність від іншої юридичної особи, або під іншою торговою маркою (не завжди зареєстрованою відповідно до вимог законодавства).

Відтак справжня частка угод, котрі здійснює автобізнес, за приблизними оцінками експертів Інституту досліджень авторинку, може складати до 40%-50% від загальної кількості.

Рішенням цієї проблеми може бути ухвалення законопроєкту №9083, який дозволить компаніям, що мають відповідний код економічної діяльності та стоять на обліку в Головному сервісному центрі МВС, не реєструвати автомобілі на себе, якщо вони придбані для подальшого перепродажу. Облікувати їх можна буде саме як товари, а не основні засоби компанії.

Це зменшить бюрократичне навантаження на автодилерів, оптимізує роботу Сервісних центрів МВС, а також позбавить зайвого навантаження ТЦК та СП.

"Таким чином покупці отримують більше можливостей для захисту своїх прав як споживачів, а понад 2 тисячі автодилерів, які сьогодні перебувають в тіні, зможуть перейти в легальне поле, вести операції купівлі-продажу офіційно, звітуючи про прибутки та сплачуючи відповідні податки.

За оцінкою експертів Інституту досліджень авторинку, йдеться про понад 260 мільйонів гривень додаткових прямих надходжень до державного бюджету лише від сплати податку з прибутку щороку", – резюмували в YouControl.