Мінекономіки оголосило конкурс на незалежного члена наглядової ради "Укренерго"

Міністерство економіки 23 квітня оголосило конкурс на на посаду незалежного члена наглядової ради "Укренерго".

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Зазначається, що Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств затвердив вимоги до кандидата на посаду незалежного члена наглядової ради "Укренерго".

Кандидати на посаду зможуть подавати документи до 18:00 (за київським часом) 22 травня 2024 року.

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Наразі наглядова рада "Укренерго" складається із 6 членів.

Згідно із законом, більшість складу наглядової ради держкомпанії має складатися з незалежних членів. Відповідно до статуту "Укренерго", наглядова рада має складатися з семи членів: чотирьох незалежних членів та трьох представників держави.

Рішення щодо відбору незалежного члена наглядової ради "Укренерго" Кабмін затвердив у листопаді 2023 року.

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Нагадаємо:

Влітку 2023 року члени команди SOE Weekly у дайджесті для ЕП повідомляли, що наглядові ради "Нафтогазу" й "Укренерго" на той час залишались недоукомлектованими.

"Кабмін досі не призначив одного незалежного члена до наглядової ради "Укренерго", більш ніж через рік після того як з’явилася відповідна вакансія внаслідок дострокового припинення повноважень Деяна Остоїча у квітні 2022 року", - йшлося у дайджесті.

У вересні 2023 року повідомлялось, що заступник радника Білого дому з національної безпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл надіслав робочий проєкт переліку пріоритетних реформ прем'єр-міністрові України, Офісу президента та Координаційній платформі донорів. У проєкті було окреслено, що Україна має зробити протягом 3, 6, 12 та 18 місяців.

Серед перерахованих у проєкті реформ - призначення сьомих членів до наглядових рад "Укренерго" та "Нафтогазу".

Зрештою, Кабмін завершив формування наглядової ради "Нафтогазу" 30 грудня 2023 року, призначивши Костянтина Мар’євича сьомим членом наглядової ради (представником держави).

Економічна правда