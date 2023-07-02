Наглядові ради "Нафтогазу" й "Укренерго" залишаються недоукомлектованими – аналітики

Кабмін поки не призначив останнього члена наглядової ради "Нафтогазу", також уряд досі не призначив одного незалежного члена до наглядової ради "Укренерго".

Про це йдеться у дайджесті SOE Weekly для ЕП.

Як повідомлялось раніше, 24 січня 2023 року Кабінет Міністрів призначив шістьох із семи членів наглядової ради "Нафтогазу".

"З того часу, за п’ять місяців після того, Кабмін поки не призначив останнього члена наглядової ради", - зазначили аналітики.

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Так, до складу нової наглядової ради увійшли Ентоні Маріно (голова ради), Тор Мартін Анфіннсен, Річард Хуквей та Людо Ван дер Хейден як незалежні члени. Представниками держави стали Ростислав Шурма та Наталія Бойко (заступник голови ради).

При цьому, згідно зі статутом "Нафтогазу", його наглядова рада має складатися з семи членів: більшість незалежних членів і меншість – представників держави.

"Це означає, що залишається призначити ще одного члена наглядової ради, який може бути як представником держави, так і незалежним членом", - пояснили експерти.

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"Причиною непризначення представника держави часто є те, що уряд не зміг запропонувати кандидатуру, яку би погодив Номінаційний комітет, що обирає членів наглядових рад особливо важливих для економіки підприємств.

Із січня Кабмін не повідомляв, чому сьомого члена наглядової ради "Нафтогазу" – чи то представника держави, чи то незалежного члена – досі не призначено, або хто ним буде", - йдеться у дайджесті.

Водночас Кабмін досі не призначив одного незалежного члена до наглядової ради "Укренерго", більш ніж через рік після того як з’явилася відповідна вакансія внаслідок дострокового припинення повноважень Деяна Остоїча у квітні 2022 року.

"Згідно Закону про управління об'єктами державної власності, більшість складу наглядової ради держпідприємства має складатися з незалежних членів.

Відповідно до статуту "Укренерго", наглядова рада має складатися з семи членів: чотирьох незалежних членів та трьох представників держави", - пояснили аналітики.

Згідно з інформацією на сайті "Укренерго", зараз до складу наглядової ради входять три незалежні члени (Педер Андреасен, Даніель Доббені та Роман Піонковскі) та три представники держави (Юрій Бойко, Юрій Токарський та Олександр Баранюк).

"Таким чином, незалежні члени не становлять більшості у наглядовій раді, що не відповідає вимогам закону та статуту "Укренерго".

Від квітня 2022 року Кабмін не повідомляв, чому четвертого незалежного члена досі не призначено", - йдеться також у дайджесті.

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Економічна правда