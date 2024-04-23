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Рада звільнила 7 членів Рахункової палати

Вівторок, 23 квітня 2024, 14:55 - Володимир Тунік-Фриз

Верховна рада звільнила 7 з 12 членів рахункової палати, у котрих закінчився строк повноважень ще у березні.

Про це повідомив у Telegram перший заступник голови податкового комітету ВР Ярослав Железняк.

Як зазначив нардеп, мова йде про: Богун, Дідик, Невідомий, Іванова, Огонь, Яремчук і Майснер. 

За це рішення проголосувало 264 нардепи.

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Як повідомляє Железняк, у звільнених членів Рахункової палати повноваження сплили ще 15 березня.

В Рахунковій палаті лишилось 5 членів.

Нагадаємо:

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Рахункова палата за минулий рік виявила в управлінні публічними фінансами порушень і недоліків на майже 60,8 млрд гривень. Найбільше порушень та недоліків було виявлено у напряму безпеки та обороноздатності держави − 16,5 млрд грн.

Рахункова палата Верховна рада
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Економічна правда
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