БЕБ заявляє про ухилення відомого онлайн казино від сплати податків на понад мільярд

Детективи Бюро економічної безпеки проводять розслідування за фактом ухилення від сплати понад 1 млрд грн податків відомим організатором азартних ігор казино в мережі інтернет.

Про це йдеться в повідомленні БЕБ.

"Слідство встановило, що компанія виплатила гравцям 4,5 млрд виграшів, з яких не сплатила податок на доходи фізичних осіб та військовий збір на загальну суму 1,1 млрд грн. Ці виплати були відображені не як виграші, а як повернення коштів, тобто депозитів, фізичним особам, які нібито не були використані під час участі в азартних іграх", - стверджують правоохоронці.

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", йдеться про онлайн казино "Космолот", співвласник якого Арнульф Дамерау нещодавно заявив Financial Times, що корумповані чиновники у силових відомствах України та адміністрації президента намагаються вимагати в нього десятки мільйонів євро.

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БЕБ додає, що проаналізовано понад 5 млн банківських транзакцій, а сума завданих державі збитків підтверджується, зокрема, і матеріалами документальної перевірки Державної податкової служби.

"Для всебічного та повного розслідування детективи вже допитали як співробітників компанії, так і гравців та контрагентів, провели обшуки, надіслали численні запити до банківських та інших установ, отримали низку постанов про тимчасовий доступ до речей і документів", - зазначається в повідомленні.

У межах кримінального провадження було накладено арешт на банківські рахунки підприємства, однак згідно з постановою суду йому дозволено сплачувати всі необхідні платежі до бюджету, а також виплачувати заробітну плату.

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"Водночас у момент оголошення однієї з постанов посадові особи компанії переказали 100 млн на рахунки контрагента, ці кошти згодом також було заарештовано", - уточнюється в релізі.

Нагадаємо:

Англо-німецький бізнесмен, співвласник вебсайту азартних ігор "Космолот" Арнульф Дамерау заявив, що корумповані чиновники в силових відомствах України та адміністрації президента намагаються вимагати у нього десятки мільйонів євро.

Бюро економічної безпеки арештувало 700 млн грн на рахунках однієї з найбільших в Україні гемблінгових компаній "Космолот", яку підозрюють в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків.