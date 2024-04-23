Атака на харківську телевежу не вплине на доступ до ЗМІ у місті - Терехов
Вівторок, 23 квітня 2024, 13:45
Харківський міський голова Ігор Терехов заявив, що руйнування телевежі, за результатом атаки РФ не вплине на населення, майже у всіх мешканців є кабельне телебачення, або інтернет.
Про це він повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Практично всюди ж кабельне телебачення, є інтернет.
Що стосується засобів масової інформації, то ця подія (атака РФ - ЕП) практично не вплинула на цей процес", - заявив Терехов.
Реклама:
Мер Харкова також нагадав, що росіяни вже намагались знищити телевежу у 2022 році, тоді її вдалось вберегти.
Нагадаємо:
Російські війська 22 квітня завдали удар по телевежі у Харкові.
Реклама:
Реклама: