Атака на харківську телевежу не вплине на доступ до ЗМІ у місті - Терехов

Харківський міський голова Ігор Терехов заявив, що руйнування телевежі, за результатом атаки РФ не вплине на населення, майже у всіх мешканців є кабельне телебачення, або інтернет.

Про це він повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Практично всюди ж кабельне телебачення, є інтернет.

Що стосується засобів масової інформації, то ця подія (атака РФ - ЕП) практично не вплинула на цей процес", - заявив Терехов.

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Мер Харкова також нагадав, що росіяни вже намагались знищити телевежу у 2022 році, тоді її вдалось вберегти.

Нагадаємо:

Російські війська 22 квітня завдали удар по телевежі у Харкові.

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