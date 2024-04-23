Європейські компанії шукають лазівки для продовження роботи в РФ після скасування винятків із санкцій

Із червня компаніям ЄС заборонять надавати послуги своїм дочірнім компаніям в РФ, що було дозволено раніше. Компанії, своєю чергою, шукають шляхи для продовження діяльності в Росії.

Про це повідомляє Financial Times.

Зараз компаніям з ЄС дозволено надавати професійні послуги своїм "дочкам" у Росії, при цьому заборонено надавати такі ж послуги іншим компаніям в РФ.

У грудні Європейська комісія оголосила, що цей виняток більше не застосовуватиметься з цього року.

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Замість автоматичного дозволу на послуги своїм "дочкам", починаючи з 20 червня, компанії повинні будуть отримувати дозвіл від національних органів влади на кожен вид послуг, які вони надають в Росії.

Однак новини про запровадження додаткових обмежень зумовили пошук шляхів для оминання нових правил. Деякі компанії збирають переліки усіх послуг для представлення національним урядам плану роботи в РФ за правилами, інші ж розглядають варіант роботи поза межами ЄС.

"В той час, як багато компаній працюють над отриманням дозволів, інші можуть вирішити перенести свої функції в офіси за межами блоку, що може бути складним завданням, враховуючи, що обхід санкцій заборонений", зазначив юрист Skadden Міхаель Альбрехт фон Кольке.

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Нагадаємо:

Новий санкційний пакет ЄС проти РФ включатиме обмеження на тіньовий флот танкерів, які перевозять російську нафту.