Україна та Бразилія планують розширити торговельні відносини 

Україна та Бразилія планують розширити економічне співробітництво та збільшити товарообіг між країнами.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що обговорення планів збільшення товарообігу між країнами відбулось під час відеозустрічі між першим віцепрем’єр-міністром – міністром економіки Юлією Свириденко та віцепрезидентом, міністром розвитку, промисловості, торгівлі та послуг Бразилії Жеральдо Родрігесом Алкімном Фільо.

На зустрічі українська сторона презентувала можливості для бразильського бізнесу щодо співпраці з українськими підприємцями.

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"Домовились, що наші уряди інтенсифікують поглиблення взаємовигідного економічного співробітництва та працюватимуть над збільшенням товарообігу між Україною і Бразилією", – розповіла Свириденко.

За її словами, Стале економічне зростання навіть на фоні війни проти рф, а також статус України, як країни-кандидата на членство в ЄС, відкриває перед іноземними інвесторами гарні перспективи для виходу на європейські ринки.

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Раніше повідомлялось, що за тиждень з 29 січня по 4 лютого обсяги постачання російських газойлів та дизпалива (ДП) до портів інших країн, зокрема Туреччини та Бразилії, зросли на 9% порівняно з попереднім тижнем, сягнувши 1,05 млн тонн.