Кількість гривень в обігу України за I квартал зросла на 16 мільярдів

Станом на 1 квітня 2024 року в готівковому обігу України знаходилося 780,3 млрд грн, що на 16 млрд грн, або на 2,1%, більше, ніж на початок року.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Традиційно для I кварталу року характерне помірне зростання готівки, яке пов'язане з сезонними факторами. В цей період відбувається вилучення з обігу готівки, випущеної в попередні періоди.

В обігу перебуває 2,7 млрд банкнот на загальну суму 773,2 млрд грн та 14,6 млрд монет (без пам'ятних та інвестиційних) на суму 7 млрд грн. На одного жителя України припадає 66 банкнот та 179 монет (на 1 січня 2024 року – 66 та 177 відповідно).

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Найбільше в обігу банкнот номіналом 500 грн (28,3%) та монет номіналом 10 копійок (28,1%). Найменше банкнот номіналом 50 грн (4,6%) та монет номіналом 10 грн (1,5%).

За I квартал 2024 року кількість банкнот номіналом 1 000 грн та монет номіналом 10 грн в обігу зросла майже в 1,1 раза (кожен) порівняно з початком року.

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Банки припинили скорочення мережі, зумовлене повномасштабним вторгненням і тимчасовою окупацією територій, і цей тренд закріпився, адже понад рік кількість відділень суттєво не змінюється.

За тиждень з 15 по 19 квітня Національний банк України не купував валюту на міжбанку, при цьому продав 695,1 млн дол.