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Наповнення бюджетів: які галузі найбільше сплатили податки та збори

Середа, 17 квітня 2024, 11:10 - Анастасія Дячкіна

За січень – березень 2024 року найбільшу частку в сплаті податків, зборів та платежів до Зведеного бюджету України займає галузь "Фінансової та страхової діяльності". 

Про це повідомили у пресслужбі Державної податкової служби України. 

За січень – березень 2024 року найбільшу частку в сплаті податків, зборів та платежів (збір) до Зведеного бюджету України складає сплата суб’єктами господарювання за такими галузями: 

  • "Фінансова та страхова діяльність" – 19,3% від загального збору до Зведеного бюджету України;
  • "Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів" – 15,3%;
  • "Переробна промисловість" – 13,4%;
  • "Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування" – 9,9%.

Найбільше зростання сплати за січень – березень 2024 року відносно аналогічного періоду минулого року відбулось у таких галузях:

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  • "Фінансова та страхова діяльність" – зростання у 10,5 раза або на 75,8 млрд гривень;
  • "Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів" – зростання на 26,9% або 14,1 млрд гривень;
  • "Переробна промисловість" – зростання на 20,5% або на 9,9 млрд грн;
  • "Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність" – зростання на 47,3% або на 8,8 млрд гривень.

Нагадаємо: 

За січень – березень 2024 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 693,2 млрд гривень.

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