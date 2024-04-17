Наповнення бюджетів: які галузі найбільше сплатили податки та збори
За січень – березень 2024 року найбільшу частку в сплаті податків, зборів та платежів до Зведеного бюджету України займає галузь "Фінансової та страхової діяльності".
Про це повідомили у пресслужбі Державної податкової служби України.
За січень – березень 2024 року найбільшу частку в сплаті податків, зборів та платежів (збір) до Зведеного бюджету України складає сплата суб’єктами господарювання за такими галузями:
- "Фінансова та страхова діяльність" – 19,3% від загального збору до Зведеного бюджету України;
- "Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів" – 15,3%;
- "Переробна промисловість" – 13,4%;
- "Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування" – 9,9%.
Найбільше зростання сплати за січень – березень 2024 року відносно аналогічного періоду минулого року відбулось у таких галузях:
- "Фінансова та страхова діяльність" – зростання у 10,5 раза або на 75,8 млрд гривень;
- "Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів" – зростання на 26,9% або 14,1 млрд гривень;
- "Переробна промисловість" – зростання на 20,5% або на 9,9 млрд грн;
- "Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність" – зростання на 47,3% або на 8,8 млрд гривень.
Нагадаємо:
За січень – березень 2024 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 693,2 млрд гривень.