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"єОселя": у 2024 році майже 3 тисячі українців взяли кредити на придбання житла 

Понеділок, 22 квітня 2024, 18:10 - Анастасія Дячкіна

З початку 2024 року майже 3 тисячі українських родин взяли кредити на придбання житла в рамках програми "єОселля". 

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства економіки. 

Від початку дії програми кредити вже отримали 9 212 родин на 14,2 млрд гривень.

Купують українці не лише квартири, а й приватні будинки – вже видано 87 кредитів на їх придбання у цьому році.

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Минулого тижня кредити отримали:

  • під 3% – 111 військовослужбовців та силовиків, 14 педагогів, 21 медик та 3 науковці;
  • під 7% – 36 українців без власного житла, 6 ВПО та 6 ветеранів.
 

На сьогодні взяти кредит за програмою єОселя можна у 8 банках: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк, Sense Bank та Банк Кредит Дніпро.

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Нагадаємо:

У грудні 2023 року Кабінет Міністрів розширив програму доступної іпотеки "єОселя" на приватні житлові будинки й таунхауси.

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