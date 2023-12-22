У рамках програми "єОселя" тепер можна купляти приватні будинки й таунхауси

Кабінет Міністрів розширив програму доступної іпотеки "єОселя" на приватні житлові будинки й таунхауси.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

"Уряд вніс зміни до програми надання пільгових іпотечних кредитів "єОселя". Зокрема, учасники програми зможуть купувати не тільки квартири, а й житлові будинки (таунхуси)", - йдеться в повідомленні.

При купівлі житлових будинків, виключенням будуть дачні та садові будинки, або будинки збудовані на ділянках відмінних від земель житлової та громадської забудови.

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Також була збільшена гранична норма надання кредиту за програмою "єОселя" при купівлі будинків.

Нормативна площа житлового будинку, що надається для сім’ї з однієї особи (одинока особа), становитиме не більш як 62,5 кв. метра загальної площі та додатково 21 кв. метр – на кожного наступного члена сім’ї. Тобто родина із трьох людей зможе отримати кредит на купівлю будинку площею до 104,5 кв. метрів.

Крім того, було приведено до реалій ринку граничну вартість квадратного метра у тому чи іншому населеному пункті.

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Так, зменшено граничну вартість житла для міст Київ, Дніпро, Львів, Одеса та Харків. Коефіцієнт відношення до опосередкованої вартості будівництва одного квадратного метра змінено з 2,5 до 2. Водночас було збільшено з 1 до 1,7 коефіцієнт для населених пунктів що мають населення менше 100 тисяч.

"Це підвищує соціальну спрямованість програми", - йдеться в повідомленні.

Ще одна зміна стосується ветеранів, загиблих та тих, хто отримав інвалідність внаслідок війни, а також членів їх сімей.

Для цих категорій буде діяти дозвіл на придбання квартири в багатоквартирному будинку, прийнятому в експлуатацію раніше ніж за 10 років до дати укладення договору, якщо такий об’єкт нерухомості розташований в м. Києві або в обласному центрі, та без обмежень по даті експлуатації в інших населених пунктах.

Крім того, урядова постанова також уточнює поняття "військові ризики", передбачає можливості страхування житла за ціною придбання, та вводить обмеження можливості повторної участі громадян в програмі "єОселя".

"Також, постанова вносить зміни щодо встановлення можливості оплати отримувачем компенсації різниці, що перевищує розмір грошової суми, зазначеної у житловому сертифікаті, за власний рахунок або за рахунок кредитних коштів. Цей механізм буде застосовуватись у випадку, коли житло купуватиметься з використанням житлового сертифіката за програмою "єВідновлення"", - йдеться в повідомленні.